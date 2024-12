Spazionapoli.it - Raspadori ora è un caso, due top club di Serie A insistono: il piano per gennaio

Jackè uno dei nomi valutati tra i possibili partenti ain casa Napoli: duediA restano sulle sue tracce L’avventura di Giacomoal Napoli potrebbe presto concludersi. La posizione dell’attaccante azzurro è sicuramente in bilico, per unadi motivi sotto gli occhi di tutti. In primo luogo, per l’ex Sassuolo in questa squadra c’è pochissimo spazio. Antonio Conte non utilizza il 3-5-2 e, di conseguenza, si deve scartare a priori l’ipotesi di vederlo al fianco di Romelu Lukaku in avanti.Impossibile ricoprire il ruolo di falso nueve, sia perché il nove il Napoli ce l’ha ed è Big Rom, sia perché anche il suo sostituto, Giovanni Simeone, sta meritando di restare in azzurro. Neanche sugli esterni c’è spazio, perché persino David Neres non riesce ad essere titolare con Kvaratskhelia e Politano che gli sono davanti.