Perché Sant’Ambrogio è il patrono di Milano?

è ildiper il suo ruolo centrale nella vita religiosa e politica della città nel IV secolo. Fu, infatti, scelto come vescovo dinel 374 d.C., nonostante non fosse ancora battezzato, grazie al consenso unanime del popolo. Ambrogio difese la città dall’arianesimo, una dottrina eretica, e promosse la pace tra le fazioni in conflitto. Inoltre, introdusse importanti riforme liturgiche, tra cui il rito ambrosiano, ancora oggi praticato in molte chiese di.Nato a Treviri, in Germania, nel 340 d.C., Ambrogio arrivò anel 370 come governatore dell’Italia Annonaria. La sua elezione a vescovo avvenne in circostanze straordinarie. Nel 374 d.C., durante un periodo di forti tensioni religiose, la città era divisa tra ariani e cristiani ortodossi. Ambrogio, allora governatore della città, cercò di placare le tensioni durante l’elezione del nuovo vescovo.