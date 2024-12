Oasport.it - Pellegrino intramontabile: “Approccio da partita di tennis. Sulle Alpi voglio dare fastidio ai nordici”

Federicoè salito sul gradino più basso del podio nella sprint in tecnica libera di Lillehammer, in Norvegia, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo: l’azzurro ha rivelato al sito federale che salterà la gara di domani per virare direttamente sulla prossima tappa di Davos, l’ultima prima del Tour de Ski.L’analisi della gara odierna: “Mi sono presentato in partenza senza aspettarmi nulla, l’ho affrontata come unadiche si gioca punto dopo punto e con questo spirito ho affrontato qualificazioni, quarti e semifinale, dove ad un certo punto mi sono trovato un po’ chiuso, anche se ne sono uscito bene. Sono molto soddisfatto, una delle incognite quando si va avanti con l’età è la velocità, e oggi ho dimostrato a me stesso che sono ancor a lì a giocarmela, dietro all’irraggiungibile Klaebo“.