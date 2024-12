Pattinaggio di figura ISU Grand Prix Final | Guignard Fabbri secondi nella Rhythm Dance Conti Macii chiudono quarti

Leggi su Sportface.it

È iniziata con il piede giusto per i colori italiani la seconda giornata dellei didiartistico in corso di svolgimento al Patinoire Polesud di Grenoble. Dopo il primo segmento di gara della competizione di danza su ghiaccio i campioni europei in carica Charlene/Marcosono in seconda posizione dietro agli americani Madison Chock/Evan Bates.Il duo dell’IceLab di Bergamo è distanziato di circa quattro punti e mezzo dai campioni del mondo in carica che hanno presentato una danza ritmica leggermente modificata rispetto alle prime uscite della stagione è che ha ottenuto ottime votazioni da parte dei giudici negli elementi obbligatori facendo registrare complessivamente livelli di difficoltà superiori e i gradi di esecuzioni più elevati.Dietro a, in terza posizione, si è posizionata la coppia britannica Lilah Fear/Lewis Gibson, reduci dal titolo nazionale vinto lo scorso weekend, staccati di solamente 81 centesimi di punto.