Inter-news.it - Pagelle Inter-Parma (3-1): Mkhitaryan incanta! Poi bocciatura – CdS

Leggi su Inter-news.it

L’ha regolato il3-1, meritando ampiamente la vittoria contro la formazione ducale. Grandissima prestazione di. Il Corriere dello Sport ha stilato ledi.VITTORIA CON MERITO – L’ritorna in campo dopo il dramma Bove e Firenze e lo fa alla grande, battendo il3-1 e riportandosi almeno per due notti a meno uno dal Napoli di Antonio Conte. Per i nerazzurri vittoria tutt’altro che scontata contro unben messo in campo e organizzato. Nel primo tempo apre Dimarco, poi nella ripresa la chiudono prima Barella e poi Thuram. Inutile l’autogol di Darmian nel finale di partita. A brillare sicuramente Henrikh, autore addirittura di due assist e del premio “Panini Player of the Match“. Il Corriere dello Sport ha stilato ledi