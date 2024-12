Unlimitednews.it - Napoli, Pecoraro Scanio “Grazie a PizzaUnesco boom di lavoro e export”

(ITALPRESS) – Alfonso, presidente della Fondazione UniVerde, promotore della campagnaed ex ministro, ha celebrato il settimo anniversario del riconoscimento dell’arte del pizzaiuolo napoletano come patrimonio dell’umanità Unesco. L’evento si è svolto presso l’antica Pizzeria Brandi, in occasione dell’inaugurazione di un nuovo presepe artigianale realizzato dal maestro De Filippo. Alla cerimonia hanno partecipato il Magnifico Rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito, i titolari della storica pizzeria, Eduardo e Paolo Pagnani, il maestro presepiale Gennaro De Filippo e la vicepresidente del consiglio comunale diFlavia Sorrentino.ha sottolineato l’importanza del riconoscimento Unesco: “In sette anni, l’arte del pizzaiuolo napoletano ha visto un vero e proprio, sia nella richiesta di pizzaioli formati secondo la tradizione napoletana, sia nell’di prodotti agroalimentari campani e italiani.