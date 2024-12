Spazionapoli.it - Napoli-Lazio, i tifosi biancocelesti credono nel bis: folla alla partenza della squadra – IL POST

Leggi su Spazionapoli.it

Grande entusiasmo in casadopo la vittoria per 3-1, in Coppa Italia, in occasione dell’ultima sfida contro il: ladeifa il giro del web.In casasi attende la prossima sfida di campionato contro la, contro cui gli azzurri vorranno riprendersi la propria rivincita dopo la sconfitta per 3-1 incassata contro i. La speranza da parte deiè che il ritorno all’undici titolare possa ridare equilibrio e stabilitàcompagine allenata da Antonio Conte, chiamato a dare una risa concreta all‘Atalanta in classifica (i bergamaschi hanno battuto il Milan nell’anticipo di venerdì sera, ndr).Per i, però, l’entusiasmo è alle stelle, complice un inizio di stagione quasi a sorpresa, considerando quello che era l’ambiente soltanto qualche mese fa, senza dimenticare le perplessitàpiazza in meritoscelta di Baroni.