Napoli Basket Valli | Affrontiamo Reggio Emilia squadra molto in forma

Quinto appuntamento in casa per la S.S.che affronta domani domenica 8 dicembre, nella decima giornata del campionato di Serie A, la Una Hotels. L’incontro si disputerà alle ore 12:00 alla Fruit Village Arena. Il Match Sponsor della gara è il Centro Diagnostico Ninni Scognamiglio già Gold Sponsor della società.La S.S.è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. – riporta il sito ufficiale del– Gli azzurri non potranno ancora contare sull’apporto della guardia USA Erick Green e del giovane play Saccoccia entrambi alle prese coi recuperi dai loro infortuni muscolari. La Una Hotels, quinta in classifica con dodici punti, è reduce da tre vittorie consecutive in campionato ottenute contro Tortona, Venezia e Scafati.