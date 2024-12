Tarantinitime.it - Molesta donne per strada e sferra un pugno a un poliziotto, arrestato

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoHa prima importunato alcune ragazze in piazza Maria Immacolata, poi si è scagliato contro i poliziotti intervenuti. I fatti, come riportato da TarantoToday, sono avvenuti in pieno centro cittadino e vedono protagonista un 26enne con diversi precedenti di questo tipo. I poliziotti hanno provato a calmare l’uomo che era in preda ai fumi dell’alcol, ma senza successo. Lui avrebbe iniziato prima a insultarli e minacciarli, per poi colpirne uno con unal volto. Immobilizzato è stato poie sottoposto ai domiciliari in attesa di convalida, su disposizione del pubblico ministero di turno.L'articoloperuna unproviene da Tarantini Time Quotidiano.