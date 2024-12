Formiche.net - Ma i cattolici del Pd chi rappresentano? Il dubbio di Merlo

Leggi su Formiche.net

Come ormai capita da qualche tempo, c’è un gran fermento attorno alla riorganizzazione del centro. In entrambi gli schieramenti. Ma mentre sul versante della maggioranza di governo la “pratica” è molto più semplice perché esiste un partito autenticamente e dichiaratamente centrista, ovvero Forza Italia oltre al gruppetto di Lupi, la situazione è molto più articolata nel campo politico alternativo, cioè nella coalizione progressista o campo largo che sia. E questo per due ragioni di fondo. Innanzitutto perché si tratta di una coalizione che, come rilevano tutti gli osservatori non faziosi e né settari, è politicamente compatta ed omogenea.Sotto il profilo politico, appunto, ma anche su quello culturale e valoriale seppure con qualche sfumatura diversa sul versante programmatico. E questo perchè, semplicemente, si tratta della sommatoria delle tre sinistre esistenti.