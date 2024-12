Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: Ferrari deve reagire, McLaren favorita. Dalle 15.00 le qualifiche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.38 Nico Rosberg, interpellato da Sky Sports F1 UK sull’argomento, ha preso le difese dell’ex compagno di squadra, Lewis Hamilton, sostenendo la sua scelta: “Ogni sogno ha bisogno di una squadra? Io avrei preferito che ci fosse scritto «ogni squadra ha bisogno di un eroe» o qualcosa del genere. Ragazzi, qui stiamo celebrando Lewis Hamilton“.14.37 Una testimonianza che aggiunge un particolare rilevante nella diatriba tra Verstappen e Russell.14.36 David Croft, commentatore per Sky Sports F1 UK, ha infatti dichiarato inTV che, in base a quanto ha potuto verificare l’emittente inglese, il quattro volte Campione del Mondo non ha rivolto alcuna parolaccia nei confronti di Russell nel colloquio tenutosi con i commissari dopo ledel Gran Premio del Qatar.