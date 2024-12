Nerdpool.it - Le novità di Dicembre su Game Pass

è appena iniziato ci sono già belle sorprese sotto l’albero! Ecco tutti i titoli che si aggiungeranno anel mese di:4: Crash Team Racing Nitro-Fueled; Forza Motorsport; Hauntii; Humanity;5: Fantasian Neo Dimension; Overthrown (Accesso Anticipato); EA Sports WRC;6: Marvel Rivals; Path of Exiles 2 (Accesso Anticipato);9: Indiana Jones e l’Antico Cerchio;10: Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered; Mighty Morphin Power Rangers Rita’s Revenge; Wildfrost;Questi sono solo i primi giochi annunciati (e già usciti) disponibili questo mese su. Occhi puntati su Indiana Jones, ma anche la versione Remastered di Soul Reaver è altrettanto interessante perché sarà la giusta occasione per chiunque non abbia giocato questi due incredibili titoli al tempo di recuperarli.