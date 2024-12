Quotidiano.net - L’acquisto di una casa assieme al fidanzato: un grande passo che generare qualche paura...

Leggi su Quotidiano.net

Cara Caterina, mi chiamo Silvia, ho 28 anni e sono di Parma. Mi sono trasferita a Milano dieci anni fa per l’università, e da allora non ho più lasciato questa città. Qui ho trovato il mio equilibrio perfetto: un lavoro che mi appassiona, un gruppo di amici fantastico e, ormai da diversi anni, anche unche amo moltissimo. Anche lui, come me, è “fuori sede“, così ci chiamavamo all’università; viene da Reggio Emilia, e ci siamo conosciuti proprio a Milano, questa città che ormai è diventataper entrambi. Da anni viviamo ognuno con i propri coinquilini, ma ora abbiamo deciso di fare ile comprare unainsieme. Ci amiamo, stiamo insieme da tanto tempo, e lui è davvero la persona che vedo al mio fianco per tutta la vita. Tuttavia, comprarea Milano è un impegno importante, i prezzi sono alti e dovremmo fare un mutuo, ma con i nostri stipendi e un piccolo aiuto dei nostri genitori, crediamo di potercela fare.