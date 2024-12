Iodonna.it - La ricetta dello Zelten, il pane di Natale

Leggi su Iodonna.it

Loè un dolce della tradizione iper decorato. Non vorrete esagerare portandolo a tavola su un piatto barocco o comunque a fantasia! Piuttosto, osate il rosso e il verde per ceramiche che sottolineino l’atmosfera natalizia (ma solo se non vi piace un bel neutro color mandorla). Ricette d’inverno: 5 idee d’ispirazione tra sedano rapa e arance X Leggi anche ›ttoni e pandori, le novità del 2024 INGREDIENTI X 4: 1 pizzico di sale, 200 g fichi secchi, 120 g uva passa, 80 g rum, 80 g mandorle pelate, 80 g nocciole tostate, 80 g gherigli di noci, 30 g arancia candita a cubetti, 30 g cedro candito a cubetti, 60 g pinoli, la scorza di 1 limone non trattato, la scorza di 1 arancia non trattata, 1 cucchiaino di cannella in polvere, 1/4 di cucchiaino di noce moscata, 1/4 di cucchiaino di pimento, 1/2 cucchiaino di chiodi di garofano in polvere, 50 g miele, 30 g moscato o vin santo, 80 g farina tipo 0, 50 g farina di segale, 1 cucchiaino di anice in polvere, 1 cucchiaino di cumino dei prati in polvere (kümmel o carvi), 20 g zucchero, 80 g acqua, 15 g lievito di birra fresco.