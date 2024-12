Quotidiano.net - La forza del destino apre la stagione alla Scala con Liliana Segre tra gli ospiti

Gli occhi del mondo sulla. Alle 18 si alzerà il sipario sull’opera Ladel, che terrà a battesimo lad’opera con l’ormai tradizionale diretta tv su Raiuno dalle 17.45. Un titolo che manca al Piermarini dal 2001 e che ha inaugurato il cartellone solo nel 1965, ma che, al netto della proverbiale sfortuna che aleggia da sempre sul melodramma da 3 ore e 53 minuti intervalli inclusi, ha segnato nel 1869 la riconciliazione tra il tempio della lirica e Giuseppe Verdi con partitura modificata per l’esordio meneghino. Un titolo che porterà inevitabilmente il pubblico a riflettere su temi di strettissima attualità come il patriarcato e la guerra. Per il secondo anno di fila, non ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Parigi per la riapertura di Notre-Dame: il suo posto in Palco reale sarà occupato come dodici mesi fa (ma senza le scaramucce politiche che ne avevano preceduto l’invito a salire di un paio di piani dsua poltrona nella fila M della platea) dsenatrice a vita, a completare un parterre di personalità istituzionali che vedrà schierati il presidente del Senato Ignazio La Russa, la vicepresidente della Camera Anna Ascani, il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il sindaco padrone di casa Giuseppe Sala, il governatore lombardo Attilio Fontana e il prefetto Claudio Sgaraglia.