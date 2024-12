Metropolitanmagazine.it - La Carta dei diritti dell’Unione Europea promulgata a Nizza

Il Consiglio europeo di, tenutosi dal 7 all’11 dicembre del 2000, concluse i lavori della riforma istituzionale prevista per l’allargamentoai paesi che uscivano dal blocco orientale. Per ribadire la comune appartenenza morale e spirituale degli stati membri, Il vertice proclamò inoltre ladei. Essa riunisce per la prima volta in un unico testo icivili, politici, economici e sociali dei cittadini europei. Tuttavia fu adottata soltanto come documento politico. Fu soltanto con il trattato di Lisbona, nel 2009, che divenne vincolante, assumendo lo stesso giuridico degli altri trattati.Un vertice problematicoph: bunderskanzier.comIl vertice difu particolarmente impegnativo e travagliato. In vista dell’allargamento verso un Europa a 25 stati, si scontrarono due visioni contrapposte sul modello istituzionale da adottare.