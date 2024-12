Dilei.it - Kate Middleton, William vola d’urgenza a Parigi dopo il Concerto di Natale

Com’era prevedibile ildidi ieri sera, organizzato daalla Abbazia di Westminster, è stato un successo. Tutti non vedevano l’ora di rivederla in pubblico con la sua famiglia e in un’occasione così gioiosa. Mal’ha dovuta lasciare subito. Infatti, è dovuto partire perper sostituire suo padre Carlo alla cerimonia di riapertura della cattedrale di Notre-Dame., il successo deldinon ha deluso le aspettative con il suodiall’Abbazia di Westminster dove erano presenti 1600 persone,che ha incantato alla cerimonia di benvenuto per l’emiro del Qatar.La Principessa del Galles, che organizza l’evento dal 2021, ha lavorato per mesi per Together at Christmas. Ilè una festa che ama molto e quest’anno è particolarmente significativo,la diagnosi di cancro che ha ricevuto a fine gennaio.