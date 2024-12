Calciomercato.it - È finita la luna di miele tra Thiago Motta e la Juve: “Imbarazzante, ci stanno massacrando”

Leggi su Calciomercato.it

Pessimo primo tempo dei bianconeri contro il Bologna, avanti 1-0 allo Stadium grazie alla rete di Ndoye. E nel mirino finisce il tecnico italo-brasilianoA dir poco deludente il primo tempo dellantus, meritatamente sotto contro un Bologna coraggioso e bello da vedere. E su X compaiono i primi #Out, segno che ladicol tecnico è, tra critiche per il gioco espresso e commenti sconfortanti per l’ennesimo infortunio, quello di Cambiaso.-Bologna,ladicon: tifosi scatenati (LaPresse) – calciomercato.itSul social di Elon Musk. nel bel mezzo della gara di scena allo Stadium, si discute pure dell’episodio con protagonisti Kalulu e Odgaard, coi rossoblu che hanno reclamato un cartellino rosso per fallo da ultimo uomo sul danese. Ecco i tweet raccolti da Calciomercato.