Ilfoglio.it - Due velocità inaccettabili sulla sanità

Leggi su Ilfoglio.it

Una degenza in un ospedale del sud arriva a costare oltre il triplo rispetto alla medesima degenza in una struttura del nord Italia. Tra le aziende ospedaliere, al Papardo di Messina il costo giorn. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti