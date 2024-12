Ilfattoquotidiano.it - Crisi Siria – Da Idlib a Damasco: l’avanzata in dieci giorni dei ribelli jihadisti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La sorprendente offensiva anti-governativana sostenuta, almeno nelle sue fasi iniziali, dalla Turchia, deve gran parte del suo successo al collasso delle difese militari dei governativi e delle forze filo-iraniane e alla clamorosa mancanza di sostegno da parte delle forze russe. Da, più di 400 chilometri di distanza attraverso lamartoriata da quasi 14 anni di guerra, sono stati percorsi in un tempo record, rimettendo in discussione trincee e divisioni politico-militari congelate da anni e frutto di accordi di spartizione tra russi e americani, turchi e iraniani e da una miriade di forze armate locali e regionali.L’operazione militare è stata avviata in maniera congiunta da due anime degli insorti filo-turchi: idi Hayat Tahrir ash Sham (Hts) da anni padroni anel nord-ovest, e dall’Esercito nazionaleno, una milizia creata da Ankara.