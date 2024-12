Ilgiorno.it - Corte d'Appello di Milano conferma sentenza contro Telecom Italia sull'assorbimento del superminimo

Leggi su Ilgiorno.it

La questione è al centro di un lungo contenzioso, che affonda le radici nel rinnovo del contratto di lavoro del 2017, quando il management di Tim non ha riconosciuto l’aumento salariale conquistato con la contrattazione collettiva assorbendolo ai premi che la stessa azienda aveva riconosciuto ai lavoratori molti anni prima, diventati parte integrante del salario mensile. Soldi in meno, in sostanza, in busta paga. Ora lad’dihato ladi primo grado che ha dato ragione a un gruppo di lavoratori assistiti dalla UilCom, riconoscendo l’illegalità dell’dele condannandoanche a rifondere le spese legali. L’impugnazione proposta daSpa, si legge nelle motivazioni dei giudici della Sezione lavoro dellad’, "è infondata e non può, pertanto, trovare accoglimento".