Amica.it - Come l'anno scorso, è ancora Giuseppe Verdi alla prima della Scala: tutto quello che c'è da sapere su "La forza del destino"

Leggi su Amica.it

è pronto in città per la serata più importante dell’. A Milano, infatti, c’è un appuntamento fisso imperdibile: la. Ovvero l’evento che dà il viastagione del più importante teatro lirico del mondo. La, appunto. Che per il secondoconsecutivo propone un’opera di, dopo il Don Carlo dello.La storia di “Ladel”Quest’è stata scelta Ladel. Nota opera di, dfama sinistra. Larappresentazione assoluta è stata a San Pietroburgo, in Russia, il 10 novembre 1862. Per il debutto italiano bisognerà aspettare poche settimane: va in scena, con il titolo Don Alvaro, a Roma, al teatro Apollo, il 7 febbraio 1863.