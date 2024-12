Ilrestodelcarlino.it - Cesena in trasferta a Bari: Mignani cerca riscatto dopo la sconfitta a Frosinone

Secondaconsecutiva per il, impegnato aaver perso male a. Le sconfitte lasciano sempre il segno, quella in terra ciociara in particolare ha seminato interrogativi importanti sulla tenuta psicologica del gruppo. Tanto efficace e produttivo al Manuzzi, dove ha conquistato ben 17 punti con un andamento da promozione, ildiventa poi arrendevole o comunque poco redditizio incon soli 5 punti conquistati (pareggio a Palermo e Salerno e vittoria a Cittadella), un percorso da retrocessione. "Non c’è una ragione ben precisa a questo insufficiente raccolto lontano dal Manuzzi – ammette Michelealla vigilia del match in Puglia –, prepariamo le partite allo stesso modo con l’obiettivo di fare risultato e non è semplice trovare una risposta a un quesito del genere.