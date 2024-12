Ilrestodelcarlino.it - Bologna, giallo sui malesseri dopo una festa ai Giardini Margherita: cosa sappiamo

, 7 dicembre 2024 – Non è ancora chiaro chesia successo durante unache si è tenuta venerdì 29 novembre, nella Serra Madre dei, per provocare febbre alta, nausea, mal di testa, dolore alle articolazioni, raffreddore ad almeno una ottantina di persone. In campo con analisi e rilievi ci sono il Dipartimento di Salute pubblica dell’Ausl, il laboratorio del Sant’Orsola e l’Arpae. Al momento i sintomi sono definiti come ‘simil-influenzali’ e i virus potrebbero essere stati agevolati nel contagio dall’alto numero di persone presenti, dal caldo, ma anche dai fumi che sono stati usati per i festeggiamenti. Diverse persone sono già state visitate e non presentano nulla di grave, ma ilancora resta. Sul fatto è intervenuto anche l’assessore del comune dialla Sanità, Luca Rizzo Nervo, rispondendo in Question time alle interrogazioni presentate da Matteo Di Benedetto (Lega) e Francesca Scarano (Fdi).