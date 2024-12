Basilicata arriva la conferma definitiva | L’acqua del Basento è potabile e non inquinata La rabbia degli abitanti | La beviamo già da giorni

Leggi su Open.online

Dal 24 novembredel fiumesgorga dai rubinetti lucani dopo essere passata dal potabilizzatore di Masseria Romaniello. Ma ladella sua potabilità da un ente accreditato che non sia lo stesso che eroga il servizio èta solo ieri con ladi Arpa Puglia a cui oggi è seguita quella della procura di Potenza. Prima si erano espresse l’Arpa, l’Acquedotto Lucano, oltre a un laboratorio esterno a cui Acquedotto Lucano (Aql) si è rivolto: l’SCA di Marconia. Ma un potenziale conflitto di interessi aveva tenuto i lucani con il fiato sospeso e la gola secca.L’ente accreditatoNelle scorse ore era nato un inghippo. Come riporta la testata locale La Nuova del Sud, prima di ieri pomeriggio,prelevata dal fiume noto per il suo inquinamento non aveva ricevuto il via libera definitivo da parte di un ente accreditato al sistema statale che garantisce il rigore dei controlli e la loro imparzialità in conformità della norma Uni Cei En Iso / Iec 17025 che non fosse Aql, erogatore del servizio.