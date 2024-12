Panorama.it - Antonio Ricci: «La politica? Preferisco l’Orto rampante»

Non si è rotto le scatole? Fa televisione da tutta una vita, non è l’ora di metterci un punto e voltare pagina?«L’ho già detto in mille interviste e lo ripeto: bisogna morire in cantiere, come direbbe l’amico archistar Renzo Piano, molto brillante e instancabile, anche se più vecchio di me».si pulisce il pizzetto bianco, sporcato da rimasugli di tortino al cioccolato, dolce che entrambi - intervistato e intervistatore - abbiamo scelto da un ricco vassoio di tentazioni, posto tra le statuine del presepe laico e irriverente, dal tono fumettistico-pop, in bella vista sulla plancia di comando del signore e padrone di Striscia la Notizia. Una trasmissione di giornalismo satirico, dunque vero e urticante, ospitato da Mediaset fin dal 1988, prima su Italia 1 poi su Canale 5. Quando andò in onda la prima puntata, al governo c’era Ciriaco De Mita, Tangentopoli doveva ancora scoppiare, Berlusconi sarebbe sceso in campo sei anni più tardi, al cinema trionfava Fantozzi va in pensione, il Premio Strega venne vinto dal grande Gesualdo Bufalino, alla Casa Bianca c’era George Bush e al Cremlino Gorbaciov.