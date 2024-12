Ilrestodelcarlino.it - Ancona ospita il Grand Prix under 14 di scherma al PalaCasali

Ildella Montagnola si prepara are un weekend di: organizzato dal Clube dalla Feder, infatti, arriva in città il14 nazionale e la gara riservata agli atleti paralimpici e non vedenti, appuntamento che ha fatto già giungere nel capoluogo e nelle città limitrofe circa tremila persone tra schermitori, famiglie e tecnici. Vista la dimensione dell’evento sportivo, lo stesso è stato organizzato aldove sono state montate 61 pedane, di cui otto destinate agli atleti paralimpici. Attesi per la circostanza alanche il presidente nazionale Feder, Paolo Azzi, il segretario generale Marco Cannella e altri consiglieri nazionali. Saranno ottocento circa i giovani atleti, al maschile e al femminile, che si confronteranno nel14 riservato al fioretto, trecento circa quelli che scenderanno in pedana per fioretto, spada e sciabola maschile e femminile come atleti paralimpici e non vedenti.