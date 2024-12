Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 7 dicembre: Cesc Fabregas, David Beckham ed altre ricorrenze

ed“Notte di sogni, di coppe e di campioni”, canta Antonello Venditti. Il 17 maggio 2006era in campo nella finale tra Barcellona e Arsenal. Il 72004, invece,metteva a segno la prima rete in Champions League. Come il compagno di squadra Robin van Persie. Quel dì anche Il brasiliano Diego (Porto) scriveva l’incipit realizzativo nella massima competizione europea per club. Continuiamo a parlare del trofeo ‘dalle grandi orecchie’, perché la giornata odierna coincide inoltre con il trentennale dalla prima rete nelle coppe internazionali di Andriy Shevchenko. E non solo, considerato che il 71994 equivale all’esordio in Champions -con tanto di gol- di: perquella realizzazione significò inoltre la prima rete da professionista.