Ilrestodelcarlino.it - Vigili del fuoco, anno intenso: "Fin qui oltre 800 interventi"

In questo 2024 fino ad oggi sono state ben 800 le situazioni critiche che hvisto operare ideldi Cento, dagli incidenti stradali a quelli sul lavoro, alle emergenze per allagamenti, per crolli, fino aglipiù semplici, rimarcandosi sempre più presenza preziosa nella comunità centese e nel territorio immediatamente circostante. Ad operare ora sono in 26 e a proteggerli la loro patrona Santa Barbara, che mercoledì sera hvoluto celebrare all’interno del distaccamento, a fianco dei loro mezzi pronti a partire per le emergenze, e a una rappresentanza della città. Occasione anche per il saluto ufficiale al Capo reparto Luca Bergamini, andato in pensione dopo la permanenza a Cento dal 1991. "Ho pianto, ho sofferto, ho sperato, ma più di tutto ho vissuto quei momenti che gli altri dicono sia meglio dimenticare – è uno stralcio della lettera che ha scritto il vice comandante Enrico Franceschini a Bergamini per la sua pensione –, gli potremo però dire che siamo orgogliosi per tutto quello che siamo e cioè un Vigile del".