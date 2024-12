Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2024 ore 17:15

Leggi su Romadailynews.it

DEL 6 DICEMBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA VERSO LO STESSO RACCORDO;SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO, E A SUD DELLA CAPITALE SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIA IL SERVIZIO E’ RALLENTATO IN DIREZIONE NAPOLI CAUSA GUASTO ALLA LINEA A FONDI: RITARDI FINO A 45 MINUTI PER I TRENI INTERCITY E REGIONALIDA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral