Una lunga lista di nomi per il futuro Ceo di Stellantis | chi è in pole position

Dopo lo choc di lunedì mattina (post-dimissioni di Tavares) quando il titoloè sceso fino a 11,40 euro, anche oggi - come nelle ultime sedute - le azioni del gruppo automobilistico corrono al rialzo, superando quota 13 euro e mettendo a segno un +14%. Si tratta sicuramente di un rimbalzo tecnico ma anche un segnale di fiducia degli investitori sul ‘nuovo corso' che vede John Elkann in una posizione di primo piano, intenzionato a scegliere un Ceo più in sintonia con il Cda e con il mercato automobilistico. Un peso - in questa ripresa in Borsa - ce l'hanno sicuramente le voci che si intrecciano sulla scelta del nuovo ad, con diversidi sicura competenza, anche se magari provenienti da settori diversi dall'auto, come è stato peraltro con Sergio Marchionne e l'ad di Ferrari Benedetto Vigna.