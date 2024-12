Formiche.net - Un nuovo successo per l’Europa spaziale. Vega-C ritorna in volo

Dopo un rinvio tecnico di 24 ore, dovuto a un problema meccanico alla mobile gantry, il Centroeuropeo di Kourou, in Guyana francese, ha finalmente ospitato un momento cruciale per l’industria aeroeuropea. Alle 22:20 ora italiana, il lanciatore-C, sviluppato e prodotto da Avio, ha fatto il suo tanto atteso ritorno al, trasportando in orbita il satellite Sentinel-1C.La sera precedente, proprio a tre ore dal lancio, il conto alla rovescia era stato interrotto a causa di un guasto alla struttura mobile che protegge il razzo prima del decollo. Il lancio è stato quindi riprogrammato per il giorno successivo, mantenendo alta l’attenzione su una missione fondamentale per l’autonomiaeuropea.Ildel lancio segna la ripresa operativa del lanciatore europeo, fermo da due anni dopo un’anomalia riscontrata nell’ultima missione del dicembre 2022.