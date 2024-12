Lanazione.it - Un defibrillatore per Bove. Il giocatore ha detto sì: scatterà l’impianto dell’apparecchio

Firenze, 6 dicembre 2024 – E’ di buonumore Edoardo. Sorride in ospedale. Quando martedì i medici gli hanno spiegato ciò che era accaduto ne ha subito compresa la gravità. Il tempo per metabolizzare è stato breve: ha capito di essere stato baciato dalla sorte. Che altri suoi colleghi non erano sopravvissuti all’arresto cardiaco causato da fibrillazione ventricolare. La situazione medica Quando dalla cinerisonanza magnetica sarebbe emersa la lesione al ventricolo sinistro che, se confermata, sarebbe stata la causa dell’aritmia maligna, ha dato il suo assenso di massima aldi unsottocutaneo, un dispositivo salvavita che controlla costantemente il ritmo cardiaco e in caso di tachicardia o fibrillazione ventricolare entra in funzione., ultime notizie. La videochiamata con i compagni di squadra.