Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-12-2024 ore 11:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità trasporto pubblico sulla metro a da oggi torna l’orario abituale ultime corse alle 23:30 dalla domenica al giovedì e al 1:30 di notte il venerdì e il sabato sono terminati Infatti i lavori che richiedevano la chiusura anticipata serale della linea sulla C invece sino a domani per i lavori preliminari di prolungamento della linea fino al Colosseo le ultime corse partono alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni Poi ci sono i bus sostitutivi da domenica l’orario della metro ci tornerà quello attuale anche di sera le altre notizie domani pomeriggio in centro corteo del Movimento per il diritto all’abitare Partirà da Piazza della Consolazione piazza del Campidoglio passando per Vico Jugario via del Teatro Marcello saranno possibili tra le 14 e le 16 di domani temporanee chiusure e deviazioni per 15 linee bus ulteriori dettagli e aggiornamenti sumobilita.