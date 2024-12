Zonawrestling.net - Tony Khan: “Eric Bischoff? Non m’importa quello che dice”

, storica figura dietro l’ascesa della WCW all’inizio degli anni ’90, è sempre stato piuttosto critico nei confronti dell’AEW, compagnia di proprietà diha criticato a più riprese il prodotto offerto da Jacksonville e già in passato il patron della compagnia aveva risposto in maniera piuttosto piccata al manager. Negli ultimi giorni, inoltre,aveva dichiarato che “non c’è speranza” per l’AEW ed esprimendosi ancora una volta in maniera molto negativa.Durante un’apparizione al K&C Masterpiece,ha ripsosto nuovamente alle provocazioni diaffermando di non sapere perché l’ex WCW sia sempre così critico nei suoi confronti:“Non ne ho idea. Davvero, non m’interessache. Abbiamo fatto molto bene con l’AEW e stiamo continuando a fare grandi cose: sono cose di cui essere davvero fieri.