Stellantis non rinnova il contratto di fornitura: Trasnova licenzia 97 dipendenti. Schlein: "Elkann risponda in Parlamento"

La crisi dilascia senza lavoro 97 addetti della Transnova, società di logistica che rientra dell’indotto della casa automobilistica presieduta da John. L’azienda – che ha sede in provincia di Frosinone e conta circa 400tra Pomigliano d’Arco, Mirafiori, Cassino e Melfi – ha inviato nelle scorse ore 97 lettere dimento motivandole con la “volontà didi cessare tutti i contratti in essere” dal 31 dicembre.Dei 97 esuberi, 54 sono impiegati al servizio della fabbrica ex Fiat di Pomigliano, dove da giorni è stato allestito un picchetto di protesta di lavoratori e sindacalisti che rallenta la produzione.Oggi al presidio ha fatto visita la segretaria del Pd Elly: “Imenti arrivati -ha dichiarato – sono inaccettabili e noi chiediamo che sia bloccata immediatamente questa procedura”.