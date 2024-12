Cultweb.it - Skyfall, come finisce il Bond movie del 2012 con protagonista Daniel Craig

termina con Jamesche torna a Londra, a, dopo la morte di M, ricevendo un nuovo incarico da Gareth Mallory, divenuto nel frattempo nuovo capo dei servizi segreti britannici.Recatosi ad Istanbul per recuperare un file contenente le identità di diversi agenti NATO sotto copertura, James) viene colpito per sbaglio durante l’inseguimento del sicario Patrice (Ola Rapace). In seguito al fallimento della missione, M (Judi Dench) viene messa sotto accusa. Dopo un attentato alla sede principale dell’MI6, 007 decide di tornare in servizio a Londra. Nonostante egli non abbia superato i test per l’idoneità, il capo dei servizi segreti britannici decide in ogni caso di reintegrarlo. Inviato a Shangai per recuperare il file,ha uno scontro con il killer, ma l’uomo muore senza svelargli il nome di chi lo ha ingaggiato.