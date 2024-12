Inter-news.it - Skorza (all. Urawa Red Diamonds): «Inter? Sorteggio interessante. Una sorpresa»

Maciej, allenatore dell’Red, ha espresso le sue sensazioni dopo ildel girone del Mondiale per Club del 2025 che vedrà la sua squadra fronteggiare, River Plate e Monterrey.LE DICHIARAZIONI – Maciejha parlato, nella conferenza stampa di vigilia del match tra il suoRede l’Albirex Nigata, deldel Mondiale per Club da cui è emerso il confronto ai gironi con l’. Questo il commento del tecnico polacco sull’esito delle urne: «Sicuramente, è stato unessante sfida. Dobbiamo prepararci al meglio per la prossima stagione. Dobbiamo creare una squadra competitiva. Parlo di ‘essante’ perché pensavo che ci sarebbero stati due club europei nel nostro girone. Invece ci sono capitate una squadra europea, una argentina e una messicana, quindi gareggeremo contro culture calcistiche diverse.