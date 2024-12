Simone Barlaam e Caterina Banti al Premio ‘Donna Sport – L’atleta più brava a scuola’ a Milano

Leggi su Ilfaroonline.it

– “Loinsegna un metodo che nello studio paga tanto. A me ha aiutato specialmente alle superiori: quando ho iniziato a prendere lopiù seriamente, i miei voti sono migliorati e il mio rendimento scolastico ne ha giovato. Quindi è un connubio molto importante quello trae studio”. Lo dichiaraparalimpico, vincitore di tre ori nel nuoto a Parigi,, che aha partecipato alla premiazione della settima edizione del concorsopiù, promosso dal Gruppo Bracco e patrocinato da Coni e Comitato Italiano Paralimpico.Affiancaree studio però “non è facile, perché loprende gran parte della quotidianità di unoivo, praticamente come un lavoro a tempo pieno”. Per questo – osserva“fa tanto onore a unoivo riuscire a distinguersi e a sfruttare l’organizzazione dellonella quotidianità e nello studio.