.com - Shochu, Casabe e sapone di Nablus tra i patrimoni intangibili dell’umanità

Leggi su .com

Alla 18° sessione del Comitato Intergovernativo per la Salvaguardia delo Culturale Immateriale dell’UNESCO a Luque, Paraguay, tre eccezionali tradizioni gastronomiche si sono aggiunte alla prestigiosa lista dei. Logiapponese, ilcaraibico e ild’olio d’oliva palestinese rappresentano non solo prodotti di eccellenza, ma vere e proprie testimonianze viventi di culture millenarie. Questi riconoscimenti sottolineano l’importanza della preservazione delle tradizioni gastronomiche e artigianali come elementi fondamentali dell’identità culturale dei popoli.Lo: l’arte della distillazione giapponeseLorappresenta l’essenza della raffinata arte distillatoria nipponica. Questo distillato tradizionale, con una storia millenaria, radicata nelle isole del Kyushu e di Okinawa, si distingue per il suo metodo di produzione unico che prevede l’utilizzo di koji, un fungo utilizzato nella fermentazione.