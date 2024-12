Scuola e futuro | dalla didattica digitale alla cornice metodologica Lettera

Leggi su Orizzontescuola.it

Inviata da Floriana Ciccaglioni - Il cambiamento avviene e basta. Non annuncia il suo arrivo. Irrompe nella quotidianità e scompiglia le sue regole, anche se stabili e collaudate. Questo è quello che è successo con l’ingresso delle nuove tecnologie nella vita dell’essere umano. Giorno dopo giorno, anzi - si potrebbe azzardare - minuto dopo minuto, ciò che nell’immediato viene avvertito come una novità è già divenuto materiale obsoleto da scavre velocemente per altrettanto velocemente riadattarsi ad un nuovo “nuovo”.L'articolo