Sciopero treni Tper lunedì 9 dicembre in Emilia Romagna | niente fasce di garanzia gli orari

Bologna, 62024 – Altro giro, altra corsa o forse no. È stato proclamato infatti, dopo quello del 29 novembre, un altro. Questa volta a incrociare le braccia sarà personale ditalia, sia quello mobile (come il macchinista, il capotreno o l’autista) sia i lavoratori a contatto con i clienti (quindi vendita o assistenza). Lodel 9Come chiedere il rimborso del biglietto Lonelle scuole Lodel 9Lo scioperò partirà la mattina del 9alle 9 per concludersi nel pomeriggio alle 17. In questo lasso di tempo, iregionali non saranno garantiti. L’astensione è stata indetta “per i gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori”. Come chiedere il rimborso del biglietto I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto sul sito delle singole imprese ferroviarie; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo disponibilità dei posti.