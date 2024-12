Ilfoglio.it - Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Leggi su Ilfoglio.it

Questonel giornale ci sono tredici pagine di inserto culturale. Eccotrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). La restauration populista. Come modernizzare un paese che non vuole? La Francia ringhia contro Macron, Barnier cade sul deficit. Ma non è l’economia l’ammalata transalpina: è la politica. Anatomia di una crisi che rischia di contagiare l’Europa - di Stefano Cingolani Korean Drama. Sei ore di legge marziale e una stagione politica che sembra una serie tv. Le vere intenzioni di Yoon e la minaccia che arriva da Nord - di Giulia Pompili Sette anni nel buco nero. L’ex senatore Stefano Esposito racconta il suo calvario giudiziario, tra accuse infondate, intercettazioni illegali, gogna e sofferenze umane: “Il magistrato che sbaglia deve pagare”.