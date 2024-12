Ricoverata per un infarto muore per un’infezione | maxi-risarcimento da 12 milioni alla famiglia

Thesocialpost.it - Ricoverata per un infarto, muore per un’infezione: maxi-risarcimento da 1,2 milioni alla famiglia

Leggi su Thesocialpost.it

Una donna di 75 anni è deceduta a causa dicontratta durante un ricovero in ospedale, e la suaha ottenuto undi 1,2di euro. Il tribunale di Brindisi ha attribuito la responsabilità della morteAsl locale. La donna era statanel 2018 presso l’ospedale «Antonio Perrino» a seguito di un.Leggi anche: Vercelli, impianti di risalita fermi per il forte vento: soccorse 150 personeIl giudice Francesco Giliberti ha emesso la sentenza in favore del marito, dei figli e dei nipoti della defunta, che è venuta a mancare nel novembre dello stesso anno. La notizia è stata divulgata dall’associazione Nazionale «DParte del Consumatore», impegnata nella difesa dei diritti dei cittadini.Il ricovero della 75enne era avvenuto il 3 ottobre 2018, dopo che aveva manifestato un forte dolore retrosternale, ed era stata diagnosticata con unmiocardico acuto, venendo quindi trasferita nel reparto di cardiologia.