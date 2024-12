Lanazione.it - Reintegro del contributi affitti. Il Pd prosegue la raccolta firme

Leggi su Lanazione.it

la campagna del Partito Democratico di Lucca per chiedere ildei fondi per il contributo affitto a livello nazionale e a livello locale: “contributo affitto subito!”. Questo è il nome dell’iniziativa checon una petizione online pubblicata su Change.org - https://chng.it/z6488x6SKp - e con un calendario di appuntamenti per raccogliere le. Si parte domani, sabato, dalle 9 alle 12, al mercato don Baroni per poi proseguire martedì 10 dicembre, sempre 9-12, al mercato Ponte a Moriano. Nel pomeriggio del 10, invece, sarà possibile firmare al circolo di piazza San Francesco, dalle 18 alle 20. Stesso luogo e stesso orario anche per giovedì 12. Sabato 14 di nuovo al mercato don Baroni (9-12); doppio appuntamento martedì 17: la mattina al mercato di Ponte a Moriano mentre il pomeriggio alla sede Pd di piazza San Francesco.