Lanazione.it - Psicologi di base, l'Ordine Toscano: "Bene la prima fase”

Firenze, 6 dicembre 2024. “A tre mesi dalla sua introduzione, il servizio deglidista dando i suoi frutti. È la risposta ad una richiesta di assistenza che, anche nella nostra regione, è sempre più diffusa”. Lo ha detto la presidente dell’deglidella Toscana, Maria Antonietta Gulino, tracciando un primo bilancio al convegno “Costruire il futuro dellaa: le nuove traiettorie dello sviluppo professionale”, che si è tenuto stamani a Firenze nella sede dell’. Dopo i saluti in collegamento video di David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell’, professionisti e rappresentanti delle istituzioni si sono alternati per intervenire sul tema. Tra questi, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo (in video), l’assessore al welfare del Comune di Firenze Nicola Paulesu, Enrico Sostegni (presidente terza commissione Sanità e Politiche sociali del Consiglio regionale della Toscana) e Andrea Vannucci (consigliere di Regione Toscana).