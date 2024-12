Presidenziali Romania ballottaggio Georgescu-Lasconi | referendum su Ue-Russia

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 6 dic. (askanews) – Domenica 8 dicembre oltre 18 milioni di elettori romeni saranno chiamati alle urne per ildelle. Un vero e propriosu Ue e. I due contendenti, infatti, rappresentano visioni opposte della politica estera e di sicurezza. Da una parte l’outsider indipendente, nazionalista e filo-russo Calin-Roegen, che è uscito vincente dal primo turno a sorpresa grazie al sostegno raccolto con la campagna sui social, principalmente TikTok, su cui si è concentrata l’attenzione delle autorità per presunte influenze da Mosca. Dall’altra Elena, leader dell’Unione salva(Usr), ex conduttrice tv, che ha posizioni filo-Ue, di continuità anche rispetto agli aiuti all’Ucraina e che ha chiesto il sostegno dei Liberali e dei Socialdemocratici per evitare l’avanzata della destra sovranista, che ha guadagnato terreno anche alle politiche di domenica scorsa.