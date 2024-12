Tpi.it - Paola Ferrari: “Ho amato Eros Ramazzotti e il principe di Monaco. Mio suocero Carlo De Benedetti? Mai andati d’accordo”

: “Hoe ildi”Ospite del programma Storie di donne al bivio, la giornalistaha rivelato, tra le altre cose, di avere avuto una relazione cone ilAlberto di.Intervistata da Monica Setta, la giornalista ha confessato riguardo all’amore con: “Siamo stati insieme nel 1986 quando lui vinse Sanremo con Adesso tu. Eravamo giovani e innamorati, ma i discografici non vedevano di buon occhio il nostro rapporto. Ci siamo lasciati restando amici. Ho sempre seguitomusicalmente e gli voglio bene, vorrei vederlo felice in amore”.Sulla liason segreta tra lei e ilAlberto di, invece, rivela: “Siamo stati insieme e non poco ma abbiamo sempre tenuto nascosta la nostra storia. Alberto è un uomo passionale ed empatico.