Notizie Asvis | Cop 29 se l’obiettivo 15 gradi è morto quale può essere il nuovo limite?

Riproponiamo il testo DaFUTURAnetwork.eu della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sitoil 25 novembre 2024In un mondo che si riscalda sempre di più, ha senso continuare a parlare della soglia degli 1,5? È quello che si chiede Bloomberg Green in un approfondimento pubblicato in occasione delle negoziazioni della Cop 29, attualmente in svolgimento a Baku.La battaglia per mantenere il riscaldamento globale entro +1,5°C (rispetto ai livelli preindustriali) stabilita nell’Accordo di Parigi è stato il mantra che ha portato avanti l’azione climatica degli ultimi anni. Il problema è che le temperature, a causa delle scelte politiche tardive, si stanno alzando sempre di più: secondo uno studio pubblicato su Nature geoscience, già nel 2023 il mondo era più caldo di 1,49, e quindi con buona probabilità la soglia di un grado e mezzo verrà superata molto presto.