Noslin show Lazio ai quarti

Benvenuti al, tripletta dell'olandese eaidi Coppa Italia dove aspetta la vincente di Inter-Udinese. Giusto così, la squadra di Baroni, seppure rimaneggiata gioca una gara seria, il Napoli invece, già senza coppe europee, sceglie di uscire di scena al primo scontro vero di questa manifestazione. La capolista si butta via senza lottare, fallisce il primo obiettivo stagionale e ora si concentra solo sul campionato. A cominciare dalla sfida del Maradona contro i biancocelesti tra soli tre giorni ma quella sarà un'altra storia. Baroni ne cambia sette rispetto alla formazione iniziale di Parma, sceglie le seconde linee, addirittura ricicla Hysaj a sinistra che rimasto fuori dalle liste per campionato e coppa, non gioca da tre mesi. Davanti al portiere Mandas, oltre al laterale albanese ci sono Lazzari, Gigot e Patric, centrocampo formato dalla coppia Rovella (squalificato per il campionato) e Dele Bashiru, in tacco Tchaouna, Pedro, Zaccagni dietro all'unica punta